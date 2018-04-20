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Число подвергнутых приводу в Ереване достигло 233

Число подвергнутых приводу в Ереване достигло 233
20 апреля 2018 - 18:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении 20 апреля препроводила ряд митингующих с улиц Еревана.

Как PanARMENIAN.Net сообщили в полиции, по состоянию на 18:00 (по Еревану), задержавны 233 участника акции.

Их препроводили в разные отделения полиции.

В Ереване уже 8-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 19 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с утра 20 апреля перекрывать улицы Еревана. Следуя призыву Пашиняна, митингующие с утра 20 апреля начали перекрывать ряд улиц города, парализуя движение.

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