МИД Армении: Свободные шествия и демонстрации были бы невозможны без реформ последних лет

PanARMENIAN.Net - В Армении проходящие свободно шествия и демонстрации было бы невозможно представить без последовательного претворения в жизнь реформ последних лет. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью газете «Аравот», затронув тему акций протеста последних дней в Армении.

По его словам, проживающие за рубежом армяне также имеют право на высказывание мнения о происходящих на родине событиях.

«Тем не менее, мне не кажется, что врываться в диппредставительства Армении, препятствовать их работе, предпринимать попытки дискредитировать представительства собственной родины и демонстрировать это в Сети – проявление патриотизма. Убежден, что существуют цивилизованные формы выражения мнения», – сказал Налбандян.

«Международные структуры и наши партнеры наилучшим образом осведомлены о происходящих в Армении процессах, в первую очередь, потому что реформы по укреплению демократии в Армении проводились при сотрудничестве с ними», – отметил министр.

«Возможно, неправильно проводить параллели, но в каких странах будут терпеть препятствование свободному передвижению граждан в течение длительного времени, попытки вторжения в образовательные, государственные и другие учреждения, нарушение их нормального рабочего графика, порчу государственного и частного имущества, нарушение общественного порядка и т. дОчевидно, что действия правоохранителей в эти дни были не просто соразмерными, а во многих случаях – более чем сдержанными», – подчеркнул Налбандян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. 16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, и самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.