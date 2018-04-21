Президент НКР: Любая попытка дестабилизации ситуации в Армении опасна

PanARMENIAN.Net - 21 апреля президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян выступил с заявлением по внутриполитической ситуации в Армении.

«В эти дни внимание всего армянства обращено на события, происходящие в ряде городов Республики Армения. Арцах не может быть безразличен к развитию ситуации в Армении и также следит за всем этим. Для родины, которая находится в сложной геополитической ситуации и которой каждую секунду угрожает коварный противник, любая попытка дестабилизации, расшатывания внутренней сплоченности опасна и чревата ужасными последствиями, что не может не отразиться на безопасности, обороноспособности и ситуации на границах»,- заявил Саакян.

По его словам, каждый гражданин Республики Армения имеет право выражать свое мнение и видение по сегодняшнему и завтрашнему дню страны. Это неотъемлемое право, которое закреплено в Конституции, отмечает президент.

«Однако это право должно реализовываться исключительно в рамках закона, не забывая никогда, что важнейшим фактором гарантии безопасности двух армянских государств была и будет наша внутренняя стабильность»,- добавил Саакян.

Он призвал всех безукоснительно следовать букве и духу закона, разрешать все спорные вопросы путем диалога, проявить сдержанность и высокую степень ответственности.

«Мы не должны допустить такие ошибки, последствия которых могут быть судьбоносными для нашего народа и армянской свободной и независимой государственности, являющейся наивысшей ценностью для каждого армянина в Армении, Арцахе и диаспоре»,- говорится в заявлении президента НКР.

В Ереване уже 9-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 20 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с 11:00 21 апреля начать марш протеста с 7-го массива в Ереване.