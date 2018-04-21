Президент НКР: Любая попытка дестабилизации ситуации в Армении опасна
21 апреля 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 21 апреля президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян выступил с заявлением по внутриполитической ситуации в Армении.
«В эти дни внимание всего армянства обращено на события, происходящие в ряде городов Республики Армения. Арцах не может быть безразличен к развитию ситуации в Армении и также следит за всем этим. Для родины, которая находится в сложной геополитической ситуации и которой каждую секунду угрожает коварный противник, любая попытка дестабилизации, расшатывания внутренней сплоченности опасна и чревата ужасными последствиями, что не может не отразиться на безопасности, обороноспособности и ситуации на границах»,- заявил Саакян.
По его словам, каждый гражданин Республики Армения имеет право выражать свое мнение и видение по сегодняшнему и завтрашнему дню страны. Это неотъемлемое право, которое закреплено в Конституции, отмечает президент.
«Однако это право должно реализовываться исключительно в рамках закона, не забывая никогда, что важнейшим фактором гарантии безопасности двух армянских государств была и будет наша внутренняя стабильность»,- добавил Саакян.
Он призвал всех безукоснительно следовать букве и духу закона, разрешать все спорные вопросы путем диалога, проявить сдержанность и высокую степень ответственности.
«Мы не должны допустить такие ошибки, последствия которых могут быть судьбоносными для нашего народа и армянской свободной и независимой государственности, являющейся наивысшей ценностью для каждого армянина в Армении, Арцахе и диаспоре»,- говорится в заявлении президента НКР.
В Ереване уже 9-й день не прекращаются акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 20 апреля в ходе митинга на Площади Республики лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционное движение, призвал участников акции с 11:00 21 апреля начать марш протеста с 7-го массива в Ереване.
Самое значимое
Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Ереване полиция подвергла приводу 93 демонстрантов Их препроводили в разные отделения полиции
В Ереване полиция подвергла приводу 62 демонстрантов Их препроводили в разные отделения полиции
Пашинян ответил на призыв Саргсяна: Я тоже думаю, что могут быть необратимые потери Он добавил, что это не ультиматум, просто он считает, что другог выхода из ситуации нет
Саргсян призвал Пашиняна к диалогу во избежание «безвозвратных потерь» Отмечается, что каждый обязан помнить, что кроме него самого в этой стране живут, работают, учатся и отдыхают не менее гордые граждане Республики Армения