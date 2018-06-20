Глава МИД Армении представил комиссару ЕС внешнеполитические приоритеты РА

PanARMENIAN.Net - 19 июня стартовал рабочий визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Брюсселе. Он начался со встречи с комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом, сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян представил Хану последние развития в Армении, которые, по характеристике Хана, можно рассматривать как хороший пример демократических изменений.

Министр представил программу правительства страны и внешнеполитические приоритеты, поблагодарив ЕС за последовательное содействие реформам в Армении. Глава МИД отметил важность реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС. Он также проинформировал о предпринимаемых в рамках программы правительства шагах, направленных на защиту интересов Армении.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества в рамках политики Восточного соседства, обменялись мнениями о его перспективах. В этом контексте стороны коснулись повестки предстоящего 22 июня в Минске заседания глав МИД стран-участниц Восточного партнерства. Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вызовам.

Глава МИД подробно представил позицию и приоритеты армянской стороны по карабахскому конфликту, подчеркнув необходимость создания атмосферы, способствующей продвижению переговорного процесса. Он поблагодарил ЕС за содействие усилиям МГ ОБСЕ.