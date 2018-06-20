Глава МИД Армении представил комиссару ЕС внешнеполитические приоритеты РА
20 июня 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 июня стартовал рабочий визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Брюсселе. Он начался со встречи с комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом, сообщает пресс-служба МИД РА.
Мнацаканян представил Хану последние развития в Армении, которые, по характеристике Хана, можно рассматривать как хороший пример демократических изменений.
Министр представил программу правительства страны и внешнеполитические приоритеты, поблагодарив ЕС за последовательное содействие реформам в Армении. Глава МИД отметил важность реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС. Он также проинформировал о предпринимаемых в рамках программы правительства шагах, направленных на защиту интересов Армении.
В ходе встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества в рамках политики Восточного соседства, обменялись мнениями о его перспективах. В этом контексте стороны коснулись повестки предстоящего 22 июня в Минске заседания глав МИД стран-участниц Восточного партнерства. Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вызовам.
Глава МИД подробно представил позицию и приоритеты армянской стороны по карабахскому конфликту, подчеркнув необходимость создания атмосферы, способствующей продвижению переговорного процесса. Он поблагодарил ЕС за содействие усилиям МГ ОБСЕ.
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В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
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