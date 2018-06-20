Парламент Армении в первом чтении одобрил поправки в закон о накопительных пенсиях
20 июня 2018 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 июня на внеочередном заседании Национального собрания Армении в первом чтении были одобрены поправки в закон о накопительных пенсиях.
Так, проект о внесении изменений и дополнений в закон РА «О накопительных пенсиях» был принят соотношением голосов 79 «за», 2 «против» и 7 «воздержавшихся».
Проект вступит в силу с 1 июля.
Руководитель фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян заявил, что они ранее уже представляли свою принципиальную позицию и воздержались при голосовании.
Согласно действующим регулировкам, участник накопительной пенсионной системы накапливает 10% своего дохода: в результате поправок 2,5% будет платить гражданин, 7,5% – государство.
Правительство Армении созвало 11 июня внеочередное заседание, на котором был обсужден проект внесения дополнений в закон «О накопительных пенсиях», который вступит в силу с 1 июля. Правительство решило одобрить законодательную инициативу о внесении дополнений в закон Армении «О накопительных пенсиях».
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