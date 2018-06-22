Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
22 июня 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Баку на военном параде 26 июня будут показаны вертолеты американского производства Bell-412, приобретенные Азербайджаном недавно. Об этом сообщил источник в военных кругах Азербайджана, пишет Defense Blog.
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией.На параде будут задействованы два вертолета производства США.
Наряду с Bell-412, на параде совершат полет вертолеты Ми-24, Ми-24G, ударный Ми-35M, военно-транспортный Ми-17 и корабельный многоцелевой Ка-27.
Парад посвящен «столетию создания вооруженных сил Азербайджана».
Bell 412 – двухмоторный служебный вертолет семейства Huey производства Bell Helicopter. Это развитие Bell 212, основным отличием которого является композитный четырехлопастный главный ротор.
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