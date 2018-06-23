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Гаджиев: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о скорой встрече

Гаджиев: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о скорой встрече
23 июня 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились провести встречу в ближайшее время при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости.

«На министерском уровне стороны пришли к договоренности, что посредством Минской группы ОБСЕ в ближайшее время пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в связи с решением конфликта», — сообщил Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил, что дата и место будущей встречи будет обнародована журналистам.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 июня принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства в Минске.На одной из фотографий, опубликованных Балаяном, видно, как Мнацаканян стоит в компании министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Таким образом, становится ясно, что главы МИД двух стран неофициально пообщались. Однако официальных заявлений о содержании беседы пока нет.

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Ria.ru: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о встрече
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