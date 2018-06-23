Советник Пашиняна: Возможно, Серж Саргсян станет специальным посланником по карабахскому вопросу

PanARMENIAN.Net - Советник премьер-министра Армении по внешней политике Арсен Харатян не исключает возможности вовлечениябывшего президента Армении Сержа Саргсяна в переговоры по карабахскому урегулированию. Об этом он заявил в эфире Общественного телеканала Армении.

«Придет день, и, возможно, Серж Саргсян пойдет в качестве специального посланника по карабахскому вопросу. Кто знает? Я говорю, что не исключаю участия кого бы то ни было в вопросах, связанных с государственным интересом, если вокруг этого существует общественный консенсус, и если мы увидим, что именно этот человек необходим в этом месте», - сказал Харатян.

По его словам, в Армении мало людей, полностью владеющих переговорным процессом по Карабаху. Харатян добавил, что нет бывших дипломатов.

На вопрос, может ли Саргсян сопровождать премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе какой-либо встречи, Харатян ответил: «Никто не знает, что будет через месяц, год или пять лет».

«Ситуация может измениться, при которой знания, опыт этих людей будет необходимо применить. И эту дверь нельзя закрывать. Никогда. Потому что можем потерять большее», - отметил советник премьера Армении.

Харатян заявил, что на данном этапе встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не планируется.