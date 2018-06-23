// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армения проголосовала против антироссийской резолюции по Приднестровью

Армения проголосовала против антироссийской резолюции по Приднестровью
23 июня 2018 - 16:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Генассамблея ООН приняла проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.

За проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Против проголосовали такие страны, как Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла, пишет Aysor.am.

В числе поддержавших резолюцию было большинство государств ЕС, в том числе Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Испания, Польша, Португалия и другие, а также США и Канада.

Воздержались многие африканские и латиноамериканские государства и ряд членов СНГ.

Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.

Ссылки по теме:
Aysor.am. Հայաստանը Կուբայի, Իրանի և Նիկարագուայի հետ դեմ է քվեարկել Մերձդնեստրի հարցով հակառուսական բանաձևին
 Самое значимое
Парламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕСПарламент Болгарии ратифицировал соглашение Армения-ЕС
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Опрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы властиОпрос: 97% одобряют свершившуюся в Армении революцию как метод смены системы власти
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Президент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управленияПрезидент Армении назначил министров обороны, диаспоры, образования и территориального управления
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Арарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьерАрарат Мирзоян - первый вице-премьер Армении, Тигран Авинян - вице-премьер
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
 Статьи
Человек-АЭС

Краткий портрет главной рок-звезды армянской политики

 Самое читаемое в разделе
Мгер Григорян назначен вице-премьером Армении
Багдасарян: РПА поддержит кандидата в премьеры Армении от оппозиции
Британия расследует звонок российских пранкеров Джонсону от имени Пашиняна
Главой МИД Армении назначен Зограб Мнацаканян
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Азербайджан предложил провести следующую встречу ОПЕК+ в Баку «Я бы хотел воспользоваться возможностью и передать приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева странам ОПЕК+ провести следующую министерскую встречу в 2019 году в Баку»,— заявил он
Вице-спикер НС Армении обратилась к конгрессменам США по вопросу американских вертолетов у Азербайджана Обеспокоенность, в частности, связана с тем, как эти вертолеты поступили на вооружение Азербайджана
Лукашенко и Назарбаев поздравили президента Армении с юбилеем Поздравительные послания Саркисяну направили президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев
Минобороны Арцаха: 17 июня ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии На восточном и северном участках ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (РПГ)