Армения проголосовала против антироссийской резолюции по Приднестровью

PanARMENIAN.Net - Генассамблея ООН приняла проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.

За проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Против проголосовали такие страны, как Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла, пишет Aysor.am.

В числе поддержавших резолюцию было большинство государств ЕС, в том числе Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Испания, Польша, Португалия и другие, а также США и Канада.

Воздержались многие африканские и латиноамериканские государства и ряд членов СНГ.

Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.