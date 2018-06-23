Армения проголосовала против антироссийской резолюции по Приднестровью
23 июня 2018 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Генассамблея ООН приняла проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.
За проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Против проголосовали такие страны, как Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла, пишет Aysor.am.
В числе поддержавших резолюцию было большинство государств ЕС, в том числе Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Испания, Польша, Португалия и другие, а также США и Канада.
Воздержались многие африканские и латиноамериканские государства и ряд членов СНГ.
Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.
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