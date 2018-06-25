Парламент Австралии впервые проведет обсуждения по Геноциду армян
25 июня 2018 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата представителей (парламент) Австралии 25 июня впервые обсудит предложение о признании Геноцида армян. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии (ANC-AU).
Предложение о признании поддерживают депутат от Северного СиднеяТрент Циммерман и депутат от Беннелонга Джон Александр. Согласно предложению, Австралия должна среди прочего признать «чрезвычайные гуманитарные усилия тогдашнего новообразованного Австралийского Содружества для сирот и других лиц, переживших Геноцид армян, а также других христианских меньшинств Османской империи, включая греков и ассирийцев».
Движение за признание геноцида поддержали члены коалиционного правительства, а также австралийская лейбористская партия во главе с сопредседателями Парламентской группы между Австралией и Арменией Циммерманом и Джоэлом Фитцгиббоном.
Исполнительный директор АНК Австралия Айк Кайсерян выразил надежду на то, что обсуждение пройдет результативно и будет отражать волю Австралии в признании «важной главы в истории Австралии, которую слишком долго держали в тайне из-за приказа иностранной диктатуры».
«Мы надеемся, что большинство выступающих в ходе дебатов понедельник сделают важный шаг на пути признания Австралии того, что первые крупные международные усилия по оказанию гуманитарной помощи в стране были направлены на помощь жертвам геноцида, унесшего жизни христианских армян, греков и ассирийцев Османской империи», - сказал Кайсерян.
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