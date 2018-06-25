В Иране Пуйолю не разрешили комментировать матч в эфире из-за «слишком длинных волос»

PanARMENIAN.Net - В рамках чемпионата мира по футболу проходил матч между сборными Ирана и Испании. По этому случаю один из иранских телеканалов решил пригласить к сотрудничеству испанского футболиста Карлеса Пуйоля (завершил карьеру в 2014 году). Планировалось, что он будет участвовать в программе, посвященной матчу, и комментировать поединок вместе с иранским журналистом Аделем Фердосипуром.

Матч Иран-Испания прошел 20 июня и завершился со счетом 0:1.

Пуйоль принял предложение и прибыл в Иран, но поучаствовать в телевизионном шоу так и не смог, пишет Bird in Flight со ссылкой на BBC. Накануне матча Фердосипур сообщил иранским зрителям: «Вы должны знать, что сегодня вечером с нами должен был быть Карлес Пуйоль. Но прямо сейчас он находится в гостинице. Я сделал все, что было в моих силах. Прошу прощения».

Подробности внезапного неучастия футболиста в программе прояснились не сразу. Сперва появились слухи о том, что Пуйоль потребовал слишком большой гонорар, но на следующий день одному из иранских изданий удалось поговорить с футболистом, и тот заявил, что его просто не допустили к эфиру. Причина — слишком длинные волосы.

Никаких официальных правил о допустимой длине волос на иранском телевидении нет. Тем не менее, отмечает издание, местные каналы стараются строго следить за тем, чтобы в эфир не попадало ничего, что может быть воспринято как пропаганда западной культуры и образа жизни — это касается в том числе внешнего вида.

Цензура на иранском ТВ и раньше оборачивалась курьезами. К примеру, в 2017 году во время трансляции церемонии «Оскар» телевизионщики заретушировали участки тела Шарлиз Терон, посчитав внешний вид актрисы слишком откровенным.