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ОБСЕ считает нечестными выборы в Турции

ОБСЕ считает нечестными выборы в Турции
25 июня 2018 - 19:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Президентские и парламентские выборы в Турции были нечестными, считает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В ходе избирательной кампании оппозиция была поставлена в невыгодное положение, в то время как правительственные политические объединения - Партия справедливости и развития и Партия националистического движения - наделялись неправомерными преимуществами, говорится в заявлении ОБСЕ, обнародованном 25 июня на основании сообщений наблюдателей, пишет Deutsche Welle.

Подобное неравное положение наблюдалось и в СМИ при освещении предвыборной гонки. «На исход этих выборов повлияло выявленное нами ограничение основных прав», - заявил один из наблюдателей от ОБСЕ Игнасио Санчес Амор.

Тем не менее, наблюдатели ОБСЕ придерживаются мнения, что в день голосования в основном соблюдались правила, за некоторыми исключениями.

По итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции 24 июня победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52,5% голосов. За его главного соперника Мухаррема Индже проголосовали 31,5% избирателей.

В результате парламентских выборов, прошедших одновременно с выборами президента, большинство депутатских мандатов в парламент получил набравший 53,6% «Народный альянс», сформированный Партией националистического движения и Партией справедливости и развития под руководством Эрдогана. Оппозиционную Народно-республиканскую партию поддержали 22,7% избирателей. Прокурдская Партия демократии народов получила 11,6% голосов, а «Хорошая партия» - 10%.

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Deutsche Welle: ОБСЕ расценила выборы в Турции как нечестные
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