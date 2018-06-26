// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron

Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
26 июня 2018 - 12:50 AMT

PanARMENIAN.Net - 26 июня в Баку состоялся военный парад, посвященный 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана.

На параде впервые были официально продемонстрированы беспилотные разведывательные летательные аппараты Heron, разработанные израильской компанией Israel Aerospace Industries.

БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах. Heron оборудован комплексом MOSP TV/FLIR с системой передачи для GCS в реальном времени или разведывательным контейнером EL/M-2055 SAR/MTI, также может комплектоваться РЛС Elta EL/M-2022U Maritime Patrol Radar.

На БПЛА установлена цифровая система управления с двухсторонней системой передачи данных.

По состоянию на 2015 год у Азербайджана имелись 15 Heron.В данных ЦАМТО говорится также о приобретении Азербайджаном 16 Heron-1 за 300 млн долларов в 2016 году.

На военном параде впервые были продемонстрированы также оперативно-тактические ракетные комплексы Lora с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI).

 Самое значимое
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
В Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчивВ Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчив
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
В Сирии разбился российский истребитель: Командир Альберт Давидян погиб
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 26 июня 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
В мае промышленность Армении выросла на 13,3% В мае объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился примерно на 42%
Apple выпустила первую общедоступную бета-версию iOS 12 До этого опробовать ее могли только разработчики
Вице-спикер НС Армении: Конгрессмен США изучит, как американские вертолеты попали в Азербайджан Ованнисян обратилась с письмом к сопредседателю Комиссии Конгресса США по армянским вопросам Джеки Спейер и члену Комиссии Тулси Габбард
Фарманян в ПАСЕ: Новая попытка агрессии Азербайджана против народа Карабаха будет караться Ситуация вокруг Нагорного Карабаха значительно увеличила озабоченность армянской стороны в связи с возможностью новой военной агрессии со стороны Азербайджана против Нагорного Карабаха и Армении