Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron

PanARMENIAN.Net - 26 июня в Баку состоялся военный парад, посвященный 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана.

На параде впервые были официально продемонстрированы беспилотные разведывательные летательные аппараты Heron, разработанные израильской компанией Israel Aerospace Industries.

БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах. Heron оборудован комплексом MOSP TV/FLIR с системой передачи для GCS в реальном времени или разведывательным контейнером EL/M-2055 SAR/MTI, также может комплектоваться РЛС Elta EL/M-2022U Maritime Patrol Radar.

На БПЛА установлена цифровая система управления с двухсторонней системой передачи данных.

По состоянию на 2015 год у Азербайджана имелись 15 Heron.В данных ЦАМТО говорится также о приобретении Азербайджаном 16 Heron-1 за 300 млн долларов в 2016 году.

На военном параде впервые были продемонстрированы также оперативно-тактические ракетные комплексы Lora с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI).