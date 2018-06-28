Жена Манвела Григоряна задержана

PanARMENIAN.Net - В рамках расследуемого в Специальной следственной службе (ССС) Армении уголовного дела против депутата Национального собрания, председателя Союза добровольцев «Еркрапа», генерала в отставке Манвела Григоряна 27 июня задержана его супруга Назик Амирян, явившаяся в тот же день в следственный орган. Об этом сообщает пресс-служба ССС РА.

Отмечается, чтоАмирян подозревается в совершении преступного действия, предусмотренного частью 2-й статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РА. Вместе с Григоряном она приобрела из неизвестного источника и хранила по фактическому месту проживания - доме на улице Алавердян города Вагаршапата и в административных зданиях 28 и 30 села Аршалуйс Армавирской области, а также на близлежащих территориях, оружие и боеприпасы в больших количествах.

Предварительное следствие продолжается.

18 июня в Управление по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении поступили оперативные данные о том, что на стоянке по адресу ул. Согомона Таронци 22 в Ереване припаркованы грузовые автомобили марок «УАЗ» и «ГАЗ», груженные консервами. При осмотре автомобилей было обнаружено 2980 мясных консервов с надписью «Не подлежит продаже, солдатский паек». Согласно заявлению водителей, банки перевозились из здания Союза добровольцев «Еркрапа» по адресу ул. Аршакуняц, 22 по указанию Назик Амирян – супруги задержанного председателя Союза, депутата Манвела Григоряна.