Disney получил разрешение на приобретение 21st Century Fox
28 июня 2018 - 13:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Антимонопольный департамент министерства юстиции США дал разрешение на мегасделку Walt Disney по покупке активов 21st Century Fox (основной владелец - Руперт Мердок) за $71 млрд.
Условием сделки регулятор назвал продажу 22 региональных спортивных каналов подразделения Fox Sports Regional Networks, поскольку у Disney есть спортивные каналы ESPN. У компании есть 90 дней на продажу Fox Sports после закрытия сделки, пишут «Ведомости».
Ранее Disney на треть поднял ставки в борьбе за медиаактивы, оценив их в $71 млрд. Сумма, которую Disney предложил за активы акционерам Fox, была повышена до $38 на акцию. Это на $10 больше, чем первоначальное предложение, и на $3 больше конкурирующего предложения Comcast.
Акции Disney подорожали на 1,2% в ходе торгов в Нью-Йорке 27 июня, бумаги 21st Century Fox - на 1,8%.
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