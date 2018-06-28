Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

PanARMENIAN.Net - Саммит президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Вашингтон подтвердил дату и место провидения саммита.

«В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», - говорится в сообщении Кремля.

Поручение проработать вопрос о встрече лидеров было дано главам внешнеполитических ведомств России и США по итогам телефонного разговора Путина и Трампа 20 марта. После этого вопрос о саммите обсуждался по закрытым каналам.