ЕС продлит санкции против РФ еще на полгода

PanARMENIAN.Net - Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о продлении санкций против России еще на полгода. Об этом сообщил источник в структурах ЕС.

Такое решение стороны приняли после короткой дискуссии о России, Украины и Минских соглашениях, пишет РИА Новости.

В Совфеде РФ отреагировали на решение ЕС. Так, сенатор Константин Косачев отметил, что в Евросоюзе нет единого мнения по вопросу антироссийских санкций. По его мнению, решение ЕС в большей мере касается интересов Украины, нежели России. Киеву позволяют саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям той части Евросоюза, которая настроена против Москвы, считает сенатор.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.