ЕС продлит санкции против РФ еще на полгода
29 июня 2018 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о продлении санкций против России еще на полгода. Об этом сообщил источник в структурах ЕС.
Такое решение стороны приняли после короткой дискуссии о России, Украины и Минских соглашениях, пишет РИА Новости.
В Совфеде РФ отреагировали на решение ЕС. Так, сенатор Константин Косачев отметил, что в Евросоюзе нет единого мнения по вопросу антироссийских санкций. По его мнению, решение ЕС в большей мере касается интересов Украины, нежели России. Киеву позволяют саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям той части Евросоюза, которая настроена против Москвы, считает сенатор.
Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
В Ереван приедет звезда футбола Роберто Карлос Матч легенд мирового футбола состоится в Ереване 8 июля на Республиканском стадионе
Люксембург ратифицировал соглашение Армения-ЕС За ратификацию проголосовали 58 депутатов
Президент Армении встретится с госсекретарем США Ранее сообщалось, что возможна встреча находящегося в США с рабочим визитом Саркисяна с Помпео
В Карабахе прошли тактические учения с боевой стрельбой В ходе учений были разыграны действия как оборонительного, так и наступательного характера