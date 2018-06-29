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ЕС продлит санкции против РФ еще на полгода

ЕС продлит санкции против РФ еще на полгода
29 июня 2018 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о продлении санкций против России еще на полгода. Об этом сообщил источник в структурах ЕС.

Такое решение стороны приняли после короткой дискуссии о России, Украины и Минских соглашениях, пишет РИА Новости.

В Совфеде РФ отреагировали на решение ЕС. Так, сенатор Константин Косачев отметил, что в Евросоюзе нет единого мнения по вопросу антироссийских санкций. По его мнению, решение ЕС в большей мере касается интересов Украины, нежели России. Киеву позволяют саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям той части Евросоюза, которая настроена против Москвы, считает сенатор.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

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Ria.ru: ЕС принял решение продлить санкции против РФ
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