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Аронофски станет почетным гостем международного кинофестиваля «Золотой Абрикос»

Аронофски станет почетным гостем международного кинофестиваля «Золотой Абрикос»
29 июня 2018 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский режиссер, сценарист, продюсер Даррен Аронофски станет почетным гостем 15-го Международного кинофестиваля «Золотой Абрикос» в Армении. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Отмечается, что в рамках кинофестиваля у зрителей будет возможность не только встретиться с известным режиссером, но и посмотреть три его фильма: «Мама!», «Черный лебедь», «Фонтан».

Кроме Аронофски, в рамках фестиваля в Армению приедут итальянский режиссер Джанфранко Рози, американский режиссер Шон Бейкер, австрийский режиссер Ульрих Зайдль.

Кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет в Ереване с 8-15 июля.

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