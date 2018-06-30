Президент РА - Помпео: Мы придаем важное значение развитию армяно-американского партнерства
30 июня 2018 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты 29 июня в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
В ходе встречи президент Саркисян заявил, что Армения придает важное значение последовательному развитию армяно-американского партнерства и представил госсекретарю готовность «новой Армении» продолжать укреплять отношения с США.
Президент Армении ранее принял участие в церемонии открытия Смитсоновского фольклорного фестиваля (Smithsonian Folklife Festival) в Вашингтоне.
26 июня Саркисян в Вашингтоне выступил перед членами Конгресса и Сената во время приема, посвященного 100-летию Республики Армения и установления армяно-американских дипломатических отношений.
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