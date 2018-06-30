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МИД Армении: В качестве основной стороны конфликта Карабах должен иметь решающий голос

МИД Армении: В качестве основной стороны конфликта Карабах должен иметь решающий голос
30 июня 2018 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В качестве основной стороны карабахского конфликта Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в процессе долгосрочного урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Он отметил, что для армянской стороны вопросы статуса и безопасности Арцаха являются важными приоритетами.

«Конечно, был также затронут вопрос урегулирования карабахского конфликта. Я вновь подтвердил приверженность правительства Армении исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках согласованного на международном уровне формата Минской группы ОБСЕ»,- отметил Мнацаканян.

По его словам, в этом контексте Армения очень высоко ценит безоговорочную поддержку Германией усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Главы МИД двух стран также коснулись актуальных международных и региональных вопросов, в частности, обсудили развития вокруг ядерной программы Ирана и ситуацию в Сирии. Глава внешнеполитического ведомства Арении поблагодарил своего немецкого коллегу за теплый прием и в свою очередь пригласил его посетить Ереван.

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