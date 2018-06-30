Танкяну подарили в Армении посвященный 100-летию Геноцида армян ковер
30 июня 2018 - 13:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян в Армении получил в подарок ковер, посвященный 100-летней годовщине Геноцида армян. Об этом сам Танкян написал в Instagram.
Танкян сделал репост фотографии, опубликованнойкомпанией Megerian Carpet.
«Семья Мегерян имела честь подарить Сержу Танкяну исготовленный специально ковер «Лори», посвященный 100-й годовщине Геноцида армян»,- говорится в описании к фотографии, на которой изображен Танкян с ковром в окружении представителейMegerianCarpet.
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