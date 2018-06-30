Премьер Армении: Готовы к обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле
30 июня 2018 - 16:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения готовак обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле.Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook по случаю 26-летия формирования Военно-воздушных сил РА.
«Сегодняшний праздничный вылет посвящен Дню Военно-воздушных сил Армении. Готовы к обороне и контрудару – в воздухе и на земле»,- написал Пашинян.
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