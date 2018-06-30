Премьер Армении: Готовы к обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле

PanARMENIAN.Net - Армения готовак обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле.Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook по случаю 26-летия формирования Военно-воздушных сил РА.

«Сегодняшний праздничный вылет посвящен Дню Военно-воздушных сил Армении. Готовы к обороне и контрудару – в воздухе и на земле»,- написал Пашинян.

По случаю 26-летия формирования ВВС Армении 30 июня опытные пилоты ВС Армении выполнили полеты в небе над Ереваном.