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Премьер Армении: Готовы к обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле

Премьер Армении: Готовы к обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле
30 июня 2018 - 16:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения готовак обороне и контрудару как в воздухе, так и на земле.Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook по случаю 26-летия формирования Военно-воздушных сил РА.

«Сегодняшний праздничный вылет посвящен Дню Военно-воздушных сил Армении. Готовы к обороне и контрудару – в воздухе и на земле»,- написал Пашинян.

По случаю 26-летия формирования ВВС Армении 30 июня опытные пилоты ВС Армении выполнили полеты в небе над Ереваном.

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Запись Никола Пашиняна в Facebook
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