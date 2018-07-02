В Британии провели тайную репетицию смерти королевы
2 июля 2018 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Британские министры приняли участие в секретной репетиции на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Мероприятие состоялось на прошедшей неделе. Среди участвовавших были заместитель премьер-министра Дэвид Лидингтон, глава МВД Саджид Джавид, лидер палаты общин (нижняя палата парламента) Андреа Ледсом и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times.
Политики репетировали подготовку к 10-дневному национальному трауру. В частности, прорабатывались действия на следующий день после смерти королевы, также министры решали, когда именно премьер-министр должен обращаться к народу и объявлять о произошедшем.
Как пишет газета, подобный план действия разработан давно, однако политики приняли участие в репетиции впервые.
Указывается, что своеобразные учения не были привязаны к каким-то конкретным событиям. В то же время 28 июня Елизавета II из-за плохого самочувствия пропустила утреннюю службу в соборе Святого Павла в Лондоне. Она проводилась по случаю 200-летия ордена Святых Михаила и Георгия.
Елизавета II 21 апреля отметила свое 92-летие. В феврале 2017-го она стала первым в истории британским монархом, правящим страной 65 лет.
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