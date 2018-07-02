// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Британии провели тайную репетицию смерти королевы

В Британии провели тайную репетицию смерти королевы
2 июля 2018 - 11:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Британские министры приняли участие в секретной репетиции на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Мероприятие состоялось на прошедшей неделе. Среди участвовавших были заместитель премьер-министра Дэвид Лидингтон, глава МВД Саджид Джавид, лидер палаты общин (нижняя палата парламента) Андреа Ледсом и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times.

Политики репетировали подготовку к 10-дневному национальному трауру. В частности, прорабатывались действия на следующий день после смерти королевы, также министры решали, когда именно премьер-министр должен обращаться к народу и объявлять о произошедшем.

Как пишет газета, подобный план действия разработан давно, однако политики приняли участие в репетиции впервые.

Указывается, что своеобразные учения не были привязаны к каким-то конкретным событиям. В то же время 28 июня Елизавета II из-за плохого самочувствия пропустила утреннюю службу в соборе Святого Павла в Лондоне. Она проводилась по случаю 200-летия ордена Святых Михаила и Георгия.

Елизавета II 21 апреля отметила свое 92-летие. В феврале 2017-го она стала первым в истории британским монархом, правящим страной 65 лет.

Ссылки по теме:
Lenta.ru. Британские министры тайно отрепетировали смерть королевы
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
Возгорание в торговом центре в Иркутске: 8 детей получили ожоги
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Премьер Армении отправится в Брюссель 11 июля В рамках визита Пашинян встретится с руководством Европейского союза.
Минобороны Армении показало видео горящего азербайджанского военного поста (видео) По его словам, армянские вооруженные силы открыли ответный огонь и не позволили противнику осуществить эти действия
SpaceX отправила в космос робота За все время пребывания на МКС стаж его общения с персоналом не превысит трех часов.
Пользователи Instagram могут добавлять музыку в Stories Чтобы добавить музыкальное сопровождение к Истории, потребуется нажать на экран, как для добавления стикеров