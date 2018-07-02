Бабаян: В Арцахе следят за азербайджанскими военными учениями и готовы реагировать на любое развитие

PanARMENIAN.Net - В Арцахе следят за стартовавшими 2 июля в Азербайджане военными учениями и готовы реагировать на любое развитие. Об этом заявил пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Давид Бабаян, передает Aysor.am.

«В Арцахе очень спокойное настроение, конечно, армия приведена в надлежащую степень боевой готовности, и это нормально, поскольку даже если военные учения проходят в дружественных соседних странах, вооруженные силы других стран приводятся в степень боевой готовности. Это установленная процедура. Тем более, когда мы имеем дело с противником, который даже не скрывает своих целей», - заявил Бабаян.

Он подчеркнул, что армия всегда должна быть сильной, однако реагирование на подобные вызовы – не только задача вооруженных сил.

«Кроме фронта нужен также крепкий тыл. А крепкий тыл – это единство», - резюмировал Давид Бабаян.

Со 2 по 6 июля ВС Азербайджана проводят широкомасштабные учения. К учениям привлечены до 20 тысяч личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. В ходе учений будет отрабатываться наступательная операция, предусматривается также проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники.