// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Бабаян: В Арцахе следят за азербайджанскими военными учениями и готовы реагировать на любое развитие

Бабаян: В Арцахе следят за азербайджанскими военными учениями и готовы реагировать на любое развитие
2 июля 2018 - 14:46 AMT

PanARMENIAN.Net - В Арцахе следят за стартовавшими 2 июля в Азербайджане военными учениями и готовы реагировать на любое развитие. Об этом заявил пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Давид Бабаян, передает Aysor.am.

«В Арцахе очень спокойное настроение, конечно, армия приведена в надлежащую степень боевой готовности, и это нормально, поскольку даже если военные учения проходят в дружественных соседних странах, вооруженные силы других стран приводятся в степень боевой готовности. Это установленная процедура. Тем более, когда мы имеем дело с противником, который даже не скрывает своих целей», - заявил Бабаян.

Он подчеркнул, что армия всегда должна быть сильной, однако реагирование на подобные вызовы – не только задача вооруженных сил.

«Кроме фронта нужен также крепкий тыл. А крепкий тыл – это единство», - резюмировал Давид Бабаян.

Со 2 по 6 июля ВС Азербайджана проводят широкомасштабные учения. К учениям привлечены до 20 тысяч личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. В ходе учений будет отрабатываться наступательная операция, предусматривается также проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники.

Ссылки по теме:
Aysor.am. Պաշտպանության բանակը բերվել է պատրաստության համապատասխան աստիճանի և պատրաստ է արձագանքել ցանկացած զարգացման. Դավիթ Բաբայան
 Самое значимое
Армения и 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировуюАрмения и 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировую
Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны
Парламент Австралии впервые проведет обсуждения по Геноциду армянПарламент Австралии впервые проведет обсуждения по Геноциду армян
Движение за признание геноцида поддержали члены коалиционного правительства
Армения - в топ-10 стран по числу поездок в РоссиюАрмения - в топ-10 стран по числу поездок в Россию
Число туристских поездок из Армении в Россию составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца 2017 года.
Короткометражка украинского режиссера-армянина получила награду в КаннахКороткометражка украинского режиссера-армянина получила награду в Каннах
Кинолента победила в номинации «Экспериментальное кино»
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Армянский паспорт дает свободу передвижения по 62 странам мира
Пашинян: Армения хочет получать российский газ по более низкой цене
Азербайджанский эксперт: Армяне разрушили планы Алиева по привлечению внимания к кадровым перестановкам
Президент РА: У армян в России должна быть возможность использовать свой язык
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Азербайджан купит у Украины 10 самолетов Ан-178 По его словам, в ближайшие пять лет госпредприятие «Антонов» при благоприятном сценарии рассчитывает выпустить минимум пять-восемь самолетов, в идеале – десять.
В Армении увеличилось производство планшетов и компьютеров По данным Национальной статистической службы за отчетный период было выпущено 233 компьютера по сравнению с 222 компьютерами за аналогичный период 2017 года
Армения инвестировала около $1 млн в Грузии за 3 месяца 2018 года В тот же период Азербайджан вложил в Грузии $81 млн.
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет «Ситуация контролируется. Ведется нормальная работа. Поводов для беспокойства нет», - сказал он журналистам