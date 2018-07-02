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Брат Сержа Саргсяна и его семья подозреваются в незаконном обогащении

Брат Сержа Саргсяна и его семья подозреваются в незаконном обогащении
2 июля 2018 - 17:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна, посол по особым поручениям Левон Саркисян, его сын Нарек и дочь Ани подозреваются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы (ССС) РА.

29 июня ССС приняла к производству возбужденное в следственном управлении Комитета по госдоходам Армении уголовное дело по факту сокрытия подлежащего декларированию имущества и незаконного обогащения. Согласно материалам дела, Левон Саркисян, его сын и дочь подозреваются в совершении преступных действий, предусмотренных частью 1-й статьи 310.1-й Уголовного кодекса и части 2-й статьи 314.3 Уголовного кодекса Армении.

Так, в результате проведенного обыска в квартире акционера «Дж Эл Дж Проект Компани» Нарека Саркисяна были обнаружены и изъяты договора на вклады в одном из армянских банков на его имя, имя сестры Ани Саркисян и проживающего с ним отца Левона Саргсяна на общую сумму $6,8 млн, оформленные во втором полугодии 2017 года.

В ходе следствия выяснилось, что посол Армении по особым поручениям Левон Саркисян и его дочь представили в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации о доходах и имуществе за 2017 год, где не были указаны вложенные в банки средства. Фактически Левон Саркисян и Ани Саркисян не задекларировали имущество в особо крупных размерах, а за отчетный период увеличение их имущества превысило официальные доходы, что не было обосновано в декларации и фактически является незаконным обогащением.

Также выяснилось, что что Нарек Саркисян скрывал подлежащее декларированию имущество. В частности, увеличение его имущества за 2017 год существенно превысило его официальные доходы, что не было обосновано в декларации и считается незаконным обогащением.

Решением следователя Специальной следственной службы от 29 июня в отношении Левона, Нарека и Ани Саркисян принято решение о применении меры пресечения в виде подписке о невыезде.

Предварительное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что компания «Дж Л Дж Проект Компани», связанная с семьей третьего президента Армении Сержа Саргсяна, в рамках уголвного дела возместила нанесенный государству ущерб в 800 млн драмов или $1,664. В ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела, возбужденного в следственном управлении ведомства, было выяснено, что компания, осуществляя строительство многофункционального здания, в рамках своей деятельности в 2013-2017 гг выплатила в госбюджет всего 3,527 млн драмов в том случае, когда обязана была выплатить налоги в размере около 147 млн. Однако компания не заплатила и предприняла шаги в направлении банкротства.

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