Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет

PanARMENIAN.Net - Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян 2 июля заявил, что ситуация на нахичеванском участке госграницы с Азербайджаном полностью контролируется.

«Ситуация контролируется. Ведется нормальная работа. Поводов для беспокойства нет», - сказал он журналистам.

Комментируя широкомасштабные военные учения в Азербайджане и ситуацию в целом, Давтян отметил, что ничего особенного не происходит, пишет Aysor.am.

«Ведется обычная тактическая работа. Готовы к любому развитию ситуации. Они тоже будут следить за нашими учениями, когда мы будем их проводить в соответствии с нашим планом. Нет никаких поводов для беспокойства», - заявил он.

Вечером 30 июня и утром 1 июля азербайджанские вооруженные силы в нахиджеванском направлении попытались осуществить инженерные работы по укреплению позиций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, армянские вооруженные силы открыли ответный огонь и не позволили противнику осуществить эти действия.

Минобороны РА обнародовало видео горящего азербайджанского поста.