Армения инвестировала около $1 млн в Грузии за 3 месяца 2018 года

PanARMENIAN.Net - В первом квартале 2018 года Армения инвестировала $960000 в Грузии. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Грузии.

В тот же период Азербайджан инвестировал в Грузии $81 млн.

За последние 10 лет Армения сделала в Грузии инвестиции на сумму $83 млн.

Прямые инвестиции Армении в Грузии в 2017 году составили $6,4 млн. Прямые инвестиции Армении увеличились на 49% по сравнению с 2016 годом, когда Армения инвестировала около $4,3 млн в соседнюю страну.