Армения инвестировала около $1 млн в Грузии за 3 месяца 2018 года
2 июля 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В первом квартале 2018 года Армения инвестировала $960000 в Грузии. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Грузии.
В тот же период Азербайджан инвестировал в Грузии $81 млн.
За последние 10 лет Армения сделала в Грузии инвестиции на сумму $83 млн.
Прямые инвестиции Армении в Грузии в 2017 году составили $6,4 млн. Прямые инвестиции Армении увеличились на 49% по сравнению с 2016 годом, когда Армения инвестировала около $4,3 млн в соседнюю страну.
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Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
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