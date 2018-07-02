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Армения инвестировала около $1 млн в Грузии за 3 месяца 2018 года

Армения инвестировала около $1 млн в Грузии за 3 месяца 2018 года
2 июля 2018 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В первом квартале 2018 года Армения инвестировала $960000 в Грузии. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Грузии.

В тот же период Азербайджан инвестировал в Грузии $81 млн.

За последние 10 лет Армения сделала в Грузии инвестиции на сумму $83 млн.

Прямые инвестиции Армении в Грузии в 2017 году составили $6,4 млн. Прямые инвестиции Армении увеличились на 49% по сравнению с 2016 годом, когда Армения инвестировала около $4,3 млн в соседнюю страну.

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