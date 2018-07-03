Во всем Азербайджане отключили свет
3 июля 2018 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Весь Азербайджан остался без света.По непроверенным данным, произошла авария на крупнейшей гидроэлектростанции Азербайджана - Мингечаурской ГРЭС. Мингечаурский гидроузел обеспечивает все энергоснабжение страны.
Причины глобальной катастрофы неизвестны, пишет Haqqin.az.
Все еще нет официальной реакции на событие, что порождает массу слухов и панику среди населения.
Позднее пресс-служба президента Азербайджана прокомментировала ситуацию со светом в стране.
«В ночь с на 3 июля по причине резкого изменения погодных условий, повышения температуры сверх нормы, и как следствие повышения использования электроэнергии со стороны населения, вышел из строя один из трансформаторов Мингечевирской ТЭС. На подстанции были незамедлительно начаты восстановительные работы. Глава государства держит ситуацию под постоянным контролем», - говорится в сообщении.
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