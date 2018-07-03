Полиция Армении проводит обыск в компании «Спайка»

PanARMENIAN.Net - Сотрудникикомитета государственных доходов Армении и полиции РА проводят обыски в компании «Спайка». Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь главы комитета Лусине Мкртчян.

Обыски проводятся на основании решения суда общей юрисдикции.

Обыски проводятся сотрудниками комитета и главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции республики. Вскоре будет предоставлена дополнительная информация.

Армянская ведущая грузоперевозочная компания «Спайка», основанная в 2001 году, занимается экспортом и продажей фруктов и овощей в Россию, страны СНГ и Европу с 2007 года. В 2009 году был создан бренд «Араратфрут».