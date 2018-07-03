Полиция Армении: Гагик Царукян участвовал в избиении человека
3 июля 2018 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении предоставила некоторые подробности в связи с инцидентом 2 июля в административном здании Олимпийского комитета.
Согласно сообщению полиции, 2 июля в районе 21:30 в полицию Еревана поступил сигнал о том, что в медцентр «Армения» доставлен 50-летний гражданин с политравмой. Правоохранители выяснили, что, по предварительным данным, гражданин получил травмы в здании Национального олимпийского комитета (НОК), где были найдены и следы крови. Согласно пострадавшему, его ударили армянский олигарх и лидер парламентского «Блока «Царукян» Гагик Царукян, начальник его охраны Эдуард Бабаян и некое третье лицо, личность которого устанавливается. При этом на месте происшествия находились министр чрезвычайных ситуаций Грачья Ростомян и зампредседателя НОК Дереник Габриелян.
Согласно пострадавшему, перепалка возникла в результате того, что он попросил Царукяна за сына, который является гражданином РФ, чемпионом мира по боксу и находится в розыске по подозрению в уклонении от службы в армии. 3 июня показания в полиции дал министр Ростомян.
Избитый 50-летний Вячеслав Арутюнов является отцом боксера Никола Арутюнова.
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