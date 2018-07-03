Эксперт: За последние 30 лет для Баку не было более благоприятных условий для начала военных действий
3 июля 2018 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Никогда еще за последние 30 лет для Азербайджана не было более благоприятных условий для начала военных действий против Армении, как сегодня. Такое заявление сделал экс-глава СНБ Армении, аналитик Давид Шахназарян 3 июля во время обсуждения «Молчаливые позиционные воины, закалка на армяно-азербайджанской границе: ползучая война или же перерасположение позиций?».
«Это оценка»,- отметил он, пишет Panorama.am.
«Это тот случай, когда фактор Нахиджевана настолько высок, что нужно отложить в строну все политические вопросы и не в коем случае не допускать продвижения»,- добавил Шахназарян.
По его словам, нужно заняться укреплением безопасности Армении в нахиджеванском направлении. Он добавил, что ВС Армении не должны были позволить передвижения позиций противника в направлении Нахиджевана.
В то же время присутствующий на обсуждении пресс-секретарь Минобороны Армерии Арцрун Ованнисян не согласился с Шахназаряном.
«Кроме того, продвижение не означает, что они (азербайджанцы - ред.) зашли на такую территорию, в результате чего мы потеряли контроль»,- отметил Ованнисян.
Вечером 30 июня и утром 1 июля азербайджанские вооруженные силы в нахиджеванском направлении попытались осуществить инженерные работы по укреплению позиций. Армянские вооруженные силы открыли ответный огонь и не позволили противнику осуществить эти действия. Минобороны РА обнародовало видео горящего азербайджанского поста.
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