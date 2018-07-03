Америабанк простит штрафы по кредитам физических лиц
3 июля 2018 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк, следуя предложению правительства Армении, принял решение простить штрафы и пени по всем списанным кредитам физических лиц по положению на 31 мая 2018 года, если клиенты для обсуждения решений о погашении материнской суммы и начисленных процентов обратятся в банк до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В дополнение к этому, банк принял решение полностью уступить штрафы и пени по списанным необеспеченным кредитам клиентов физических лиц на договорную сумму до 5 млн драмов по положению на 31 мая 2018 года.
ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.
Самое значимое
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
По данным агентства, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней.
В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Грузии задержан подозревающийся в убийстве пилота из РФ в Сирии гражданин Турции Сообщается, что Куртулуш в свое время был в числе задержанных в Турции по делу об убийстве Пешкова, но позже его освободили
Источник: Роберт Кочарян вызван на допрос по делу «1 марта» Кочаряну было отправлено уведомление
АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк готов отказаться от накопившихся штрафов по кредитам Вышеупомянутые заемщики должны посетить обслуживающий их филиал Банка, чтобы заключить соглашение или договор перекредитования
Эксперт: За последние 30 лет для Баку не было более благоприятных условий для начала военных действий В то же время присутствующий на обсуждении пресс-секретарь Минобороны Армерии Арцрун Ованнисян не согласился с Шахназаряном.