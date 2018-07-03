Америабанк простит штрафы по кредитам физических лиц

PanARMENIAN.Net - Америабанк, следуя предложению правительства Армении, принял решение простить штрафы и пени по всем списанным кредитам физических лиц по положению на 31 мая 2018 года, если клиенты для обсуждения решений о погашении материнской суммы и начисленных процентов обратятся в банк до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В дополнение к этому, банк принял решение полностью уступить штрафы и пени по списанным необеспеченным кредитам клиентов физических лиц на договорную сумму до 5 млн драмов по положению на 31 мая 2018 года.

ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.