В аэропортах Армении пассажиропоток вырос на 10.3%
4 июля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в январе-июне 2018 года составил 1.206.952 человека, что на 10.3%выше, чем за тот же период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУГА РА.
Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в июне 2018 года составил 251.476 человек, что на 14,8% выше, чем за тот же период прошлого года.
В международном аэропорту «Звартноц» Еревана пассажиропоток в июне 2018 года составил 234.738 человек, что на 11.1% выше, чем за тот же период 2017 года. Пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» в январе-июне 2018 года на 6,8 % выше, чем за тот же период прошлого года.
Объем грузоперевозок в аэропорту «Звартноц» в январе-июне 2018 года составил 7980 тонн. Объем грузоперевозок в аэропорту «Звартноц» Еревана за тот же период 2017 года составил 10912 тонн.
Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» Гюмри в июне 2018 года составил 16.738 человек, за тот же период прошлого года их было 7744.
Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» Гюмри в январе-июне 2018 года составил 76.088 человек, за тот же период прошлого года их было 35 173.
В 2 аэропортах Армении в январе-мае 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 11.3% выросло число взлетов-посадок.
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