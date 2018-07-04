В Армении температура снизится на 3-4 градуса

PanARMENIAN.Net - В Армении 4-6 июля ожидается погода без осадков, а 7-8 июля после полудня в отдельных местностях возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Армгидрометцентр.

Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 6-8 июля постепенно понизится на 3-4 градуса.

В Ереване вплоть до 5 июля в дневные часы воздух будет прогреваться до 40-42 градусов, а в следующие три дня температура постепенно снизится до 36-38 градусов тепла.

МЧС Армении предупреждает, что индекс ультрафиолетового излучения составит 7, в связи с чем рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.