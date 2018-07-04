В Армении температура снизится на 3-4 градуса
4 июля 2018 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 4-6 июля ожидается погода без осадков, а 7-8 июля после полудня в отдельных местностях возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Армгидрометцентр.
Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 6-8 июля постепенно понизится на 3-4 градуса.
В Ереване вплоть до 5 июля в дневные часы воздух будет прогреваться до 40-42 градусов, а в следующие три дня температура постепенно снизится до 36-38 градусов тепла.
МЧС Армении предупреждает, что индекс ультрафиолетового излучения составит 7, в связи с чем рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.
Самое значимое
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
По данным агентства, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней.
В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Режиссер «Игры престолов» снимет приквел «Клана Сопрано» Создатель оригинального сериала Дэвид Чейз выступит одним из продюсеров проекта.
Полиция Лондона расследует еще 3 обвинения в домогательствах против Спейси В период между февралем и апрелем 2018 года полиция получила новые сведения о том, что Спейси домогался мужчин в Лондоне и Глостере
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС По его словам, Европарламент поддержал резолюцию об отношениях Армения-ЕС.
Исследование: iQOS не так безопасны, как заявлет производитель Хотя электронная сигарета не производит дыма, было обнаружено, что прикуриватель частично сгорает в результате пиролиза