СМИ: Facebook планирует снять шоу о Роналду
9 июля 2018 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook планирует снять документальный сериал о футболисте Криштиану Роналду. Об этом сообщают источники, близкие к руководству компании.
Если проект будет реализован, то станет крупнейшим шоу собственного производства в истории Facebook. Не исключено, что это будет реалити-шоу, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.
О картине известно немного: по данным издания, сериал будет состоять из 13 эпизодов, а сам футболист за участие в проекте получит около $10 миллионов. Съемками и продюсированием шоу займутся компании Matador Content и Religion of Sports. Один из источников Variety сообщил, что сделка близка к завершению, другой — что стороны лишь начали переговоры.
В последнее время Facebook активно пытается использовать свою огромную аудиторию для развития видеоплатформы Watch, где демонстрируется как оригинальный контент, так и продукты других каналов. До этих пор компания уже вкладывалась в производство оригинальных шоу, но все они располагали относительно скромным бюджетом.
По предположениям экспертов, новый дорогостоящий проект Facebook может свидетельствовать о том, что соцсеть намерена вступить в полноценную борьбу с конкурентами на рынке производства сериалов и реалити-шоу.
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