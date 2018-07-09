СМИ: Facebook планирует снять шоу о Роналду

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook планирует снять документальный сериал о футболисте Криштиану Роналду. Об этом сообщают источники, близкие к руководству компании.

Если проект будет реализован, то станет крупнейшим шоу собственного производства в истории Facebook. Не исключено, что это будет реалити-шоу, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.

О картине известно немного: по данным издания, сериал будет состоять из 13 эпизодов, а сам футболист за участие в проекте получит около $10 миллионов. Съемками и продюсированием шоу займутся компании Matador Content и Religion of Sports. Один из источников Variety сообщил, что сделка близка к завершению, другой — что стороны лишь начали переговоры.

В последнее время Facebook активно пытается использовать свою огромную аудиторию для развития видеоплатформы Watch, где демонстрируется как оригинальный контент, так и продукты других каналов. До этих пор компания уже вкладывалась в производство оригинальных шоу, но все они располагали относительно скромным бюджетом.

По предположениям экспертов, новый дорогостоящий проект Facebook может свидетельствовать о том, что соцсеть намерена вступить в полноценную борьбу с конкурентами на рынке производства сериалов и реалити-шоу.