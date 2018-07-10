Истребители четвертого поколения МиГ-29 поступили в авиабазу ЮВО в Армении
10 июля 2018 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Пара многоцелевых легких фронтовых истребителей четвертого поколения МиГ-29 поступила в российскую авиационную военную базу Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Армении. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
«Самолеты МиГ-29, поставляемые после модернизации в российскую авиационную военную базу, позволяют надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ и регулярно выполнять учебные полеты, по нормативам программы боевой подготовки соединения», — говорится в сообщении.
Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку самолетов и ввод их в строй, после чего на аэродроме будут выделены специально оборудованные стоянки, в том числе сборно-разборные модули для хранения новой авиационной техники.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. Российская Федерация и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. База оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, легкими фронтовыми современными истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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