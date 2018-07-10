Пашинян - российскому блогеру: Прежде чем думать о своей зарплате, надо подумать о зарплатах граждан

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью российскому журналисту Newsader-TV и блогеру Алексею Романову. Пашинян заявил, что прежде чем думать о повышении зарплаты чиновников, нужно поднять зарплату граждан Армении.

На вопрос, большая ли у премьера зарплата, Пашинян ответил: «Да, по армянским меркам большая». И добавил, что уже получал.

Говоря о зарплатах сотрудников аппарата премьер-министра и его команды, Пашинян отметил, что у них не очень большая зарплата.

«Условия таковы: нужно сначала поднять доходы бюджета, чтобы это было оценкой и результатом нашей общей работы, и после этого подумать об этом (поднятии зарплаты для команды премьера - ред.). Я думаю, сначала мы должны подумать о зарплатах других людей, граждан Армении, после этого - подумать о собственных»,- сказал премьер РА.

Пашинян не стал скрывать сумму своей зарплаты: «Примерно чуть больше 2000 долларов».

Во время интервью российский журналист побывал в особняке премьера, начал с ним день в 06:30 утра, отправился с премьером в спортзал, после чего побывал в его рабочем кабинете.