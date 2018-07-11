Almazian Symphony и звезда балета Полунин совместно выступят на открытии известного фестиваля EXIT

PanARMENIAN.Net - 12 июля в сербском городе Нови-Сад всемирно известный артист балета Сергей Полунин и оркестр Almazian Symphony совместно выступят на церемонии открытия 18-го авторитетного фестиваля EXIT.

Фестиваль пройдет с 12 по 15 июля. В рамках фестиваля более 1000 музыкантов выступят на более чем 30 сценах, пишет Diplomacy and Commerce.

EXIT дважды удостаивался звания лучшего европейского фестиваля.

Полунин в конце церемонии открытия исполнит совмостно с 40 другими артистами балета постановку Сони Петрович. И вместе с ними выступит оркестрAlmazian Symphony, основателем которого является армянский скрипач Хачатур Алмазян.

Оркестр Almazian Symphony - исключительно женский коллектив, он состоит из 25 артисток из Сербии, Канады, России, Бельгии, США, Нидерландов, Казахстана, Белоруссии и других стран. Проект - детище скрипача Хачатура Алмазяна и сербской виолончелистки Тамары Савич.