Пашинян: Азербайджан стал агрессивнее после демократической революции в Армении

PanARMENIAN.Net - Одним из вызовов для Армении является деструктивная политика Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге 12 июля утром у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

«К сожалению, после прогресса демократии и демократической революции в Армении Азербайджан стал более агрессивным, и эта агрессия направлена не только против Армении, но и против демократии в нашем регионе», - сказал Пашинян.

Он также отметил, что ожидает конструктивных дискуссий и бесед по повестке безопасности, сообщает Радио «Свобода».

А во время встречи с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом Никол Пашинян, в частности, сказал: «К сожалению, с первых же дней вступления в должность премьер-министра я видел рост напряженности на границе с Нагорным Карабахом, а также на армяно-азербайджанской границе».

«Я хотел бы подчеркнуть, что любая агрессия Азербайджана против Армении – это агрессия не только против Армении, но и против демократии. Я считаю, что у президента Азербайджана есть некоторые опасения, что демократические процессы могут распространиться из Армении в Азербайджан, и, насколько я понимаю, они пытаются усилить напряженность, чтобы предотвратить движение демократической волны из Армении в Азербайджан», - подчеркнул премьер-министр Армении.

«Я надеюсь, что международное сообщество направит Баку очень сильный сигнал о том, что любая попытка обострить ситуацию в нашем регионе, любая попытка начать войну удостоится сильного противодействия со стороны международного сообщества», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался 11 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе с лидерами США Дональдом Трампом и Британии Терезой Мэй, встретился с заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини и президентом Франции Эммануэлем Макроном.