Число посетивших Арцах туристов в январе-мае 2018 года увеличилось вдвое
12 июля 2018 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе-мае 2018 года Республику Арцах посетили 8654 иностранных туриста. Об этом сообщает Министерство культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах.
Количество туристов увеличилось на 102% или 4362 человека по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Кроме того, число иностранных туристов увеличилось по сравнению с отдельными месяцами (180%, 225%, 19%, 14%, 146% или 396, 744, 99, 172, 2951 человека соответственно).
Также зарегистрирован один новый туроператор. Общее количество субъектов в туризме составило 10 организаций, 9 из которых - это туроператоры и 1 турагент.
В то же время было создано четыре гостиничных объекта. В настоящее время на территории Республики Арцах действует 53 отеля, общее количество спальных мест - 1475.
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