АБР предоставит Армении $800.000 на здравooхранение и образование
12 июля 2018 - 18:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Азиатский бан развития (АБР) предоставит Армении $800 тысяч на сферы здравоохранения и образования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян обсудил новые возможности сотрудничества с директором департамента социальной сферы Центральной и Западной Азии АБР Рие Хираока.
В ходе встречи были обсуждены новые шаги в стратегии и развитии сферы здравоохранения. Также были представлены предложения АБР по реализации выгодных программ, направленных на стимулирование сотрудничества между государством и частным сектором.
В рамках обсуждений с соответствующими госструктурами были сделаны последние уточнения в документах по поводу предоставления АБР финансирования на $800 тысяч на сферы здравоохранения, образования и науки. Грант как техническая помощь должен быть направлен на решение системных задач в этих двух сферах.
Как говорится в сообщении ведомства, Торосян отметил, что министерство придает важность в первую очередь развитию человеческого капитала, модернизации сети первичной медико-санитарной помощи и осуществлению программ скрининга, в частности профилактики рака и раннего выявления заболеваний среди детей.
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