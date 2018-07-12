АБР предоставит Армении $800.000 на здравooхранение и образование

PanARMENIAN.Net - Азиатский бан развития (АБР) предоставит Армении $800 тысяч на сферы здравоохранения и образования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян обсудил новые возможности сотрудничества с директором департамента социальной сферы Центральной и Западной Азии АБР Рие Хираока.

В ходе встречи были обсуждены новые шаги в стратегии и развитии сферы здравоохранения. Также были представлены предложения АБР по реализации выгодных программ, направленных на стимулирование сотрудничества между государством и частным сектором.

В рамках обсуждений с соответствующими госструктурами были сделаны последние уточнения в документах по поводу предоставления АБР финансирования на $800 тысяч на сферы здравоохранения, образования и науки. Грант как техническая помощь должен быть направлен на решение системных задач в этих двух сферах.

Как говорится в сообщении ведомства, Торосян отметил, что министерство придает важность в первую очередь развитию человеческого капитала, модернизации сети первичной медико-санитарной помощи и осуществлению программ скрининга, в частности профилактики рака и раннего выявления заболеваний среди детей.