Пашинян: Любая попытка разрешить карабахский конфликт военным путем - посягательство на демократию
13 июля 2018 - 10:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июля выступил с речью на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО и партнеров миссии в Афганистане «Решительная поддержка».
Говоря о нагорно-карабахском конфликте, он также коснулся урегулирования этого конфликта.
«Армения, как любая демократическая страна, подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Любую попытку разрешить этот конфликт военным путем нужно рассматривать как посягательство на демократию, права человека и мир. Недавние случаи нарушений режима прекращения огня и провокаций, подстрекаемых Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, ставят под сомнение приверженность Баку мирному процессу»,- заявил Пашинян.
Он вновь подтвердил важность реализации достигнутых ранее на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренностей, «которые нацелены на создание благоприятных условий для установления мира и принятие мер по укреплению доверия».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался 11 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе с лидерами США Дональдом Трампом и Британии Терезой Мэй, встретился с заместителем председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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