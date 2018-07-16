МИД Армении находится на связи с посетившим Азербайджан блогером-армянином

PanARMENIAN.Net - МИД Армении находится на связи с белорусским блогером с армянскими корнями Владиславом Мосесовым, выступающим под псевдонимом Влад Мага, который после посещения Азербайджана и публикации видеоотчета, заявил, что его жизнь в опасности, и он получает угрозы с азербайджанской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

«Мы на связи с ним. Сейчас проводятся действия, чтобы оценить уровень угрозы, а также оказать возможное содействие», - сказал Балаян на брифинге, пишет Aysor.am.

По его словам, учитывая, что Мовсесов является гражданином Белоруссии, то и власти этой страны должны предпринять действия по его защите.

Ранее блогер объявил о преследовании со стороны Азербайджана после того, как он побывал в этой стране.

«Вчера Азербайджан объявил меня в розыск. Я уже покинул свою страну, куда направлюсь, пока сказать не могу в целях безопасности. Прошу все страны, которые считают меня союзником, примите какие-либо меры по моей ситуации. Моя жизнь находится в опасности. За мной идет слежка на каждом шагу», - отметил в обращении блогер.

Российско-израильский блогер Александр Лапшин сообщил в начале июля, что Влад Мага смог поехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей в Гяндже (Кировабаде), которые убежали оттуда во время армянских погромов. После посещения Азербайджана Влад Мага направился в Армению и Карабах. Угрозы в отношении Влада стали поступать после видеооролика, рассказывающего про его поездку в Азербайджан.

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