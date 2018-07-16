Посетивший Азербайджан блогер-армянин скрылся от угроз и добрался «до безопасной точки» (видео)
16 июля 2018 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Белорусский блогер с армянскими корнями Владислав Мосесов, выступающий под псевдонимом Влад Мага, скрылся от поступающих в его адрес угроз и добрался до безопасной точки. Об этом блогер заявил 15 июля в своем видеообращении.
«Друзья, еще вчера вечером я добрался до безопасной точки. Сейчас нашел выход на YouTube и с радостью вам сообщаю, что все хорошо. Преследование осталось за границей. Азербайджан молчит и хорошо. Ждите новостей. Уже монтирую для вас выпуск, спасибо каждому!», - отметил он.
Ранее блогер объявил о преследовании со стороны Азербайджана после того, как он побывал в этой стране.
«Вчера Азербайджан объявил меня в розыск. Я уже покинул свою страну, куда направлюсь, пока сказать не могу в целях безопасности. Прошу все страны, которые считают меня союзником, примите какие-либо меры по моей ситуации. Моя жизнь находится в опасности. За мной идет слежка на каждом шагу», - отметил в обращении блогер.
Ранее российско-израильский блогер Александр Лапшин сообщил, что Влад Мага смог поехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей в Гяндже (Кировабаде), которые убежали оттуда во время армянских погромов. После посещения Азербайджана Влад Мага направился в Армению и Карабах. Угрозы в отношении Влада стали поступать после видеооролика, рассказывающего про его поездку в Азербайджан.
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По его словам, Баку ведет себя агрессивно в заявлениях, жестикуляциях, поведении на границе
На встрече обсуждались обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Арцаха.
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