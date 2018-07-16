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Посетивший Азербайджан блогер-армянин скрылся от угроз и добрался «до безопасной точки» (видео)

Посетивший Азербайджан блогер-армянин скрылся от угроз и добрался «до безопасной точки»
 16 июля 2018 - 12:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Белорусский блогер с армянскими корнями Владислав Мосесов, выступающий под псевдонимом Влад Мага, скрылся от поступающих в его адрес угроз и добрался до безопасной точки. Об этом блогер заявил 15 июля в своем видеообращении.

«Друзья, еще вчера вечером я добрался до безопасной точки. Сейчас нашел выход на YouTube и с радостью вам сообщаю, что все хорошо. Преследование осталось за границей. Азербайджан молчит и хорошо. Ждите новостей. Уже монтирую для вас выпуск, спасибо каждому!», - отметил он.

Ранее блогер объявил о преследовании со стороны Азербайджана после того, как он побывал в этой стране.

«Вчера Азербайджан объявил меня в розыск. Я уже покинул свою страну, куда направлюсь, пока сказать не могу в целях безопасности. Прошу все страны, которые считают меня союзником, примите какие-либо меры по моей ситуации. Моя жизнь находится в опасности. За мной идет слежка на каждом шагу», - отметил в обращении блогер.

Ранее российско-израильский блогер Александр Лапшин сообщил, что Влад Мага смог поехать в Азербайджан и добраться до дома своих родителей в Гяндже (Кировабаде), которые убежали оттуда во время армянских погромов. После посещения Азербайджана Влад Мага направился в Армению и Карабах. Угрозы в отношении Влада стали поступать после видеооролика, рассказывающего про его поездку в Азербайджан.

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