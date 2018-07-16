Мхитарян поздравил Францию с победой на ЧМ-2018
16 июля 2018 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник лондонского сборной Армении и лондоснкого «Арсенала» Генрих Мхитарян поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира-2018. Он сделал соответствующую запись на своей страниц в Facebook и опубликовал фотографию 20-летней давности, на которой он болеет за Францию.
«Узнали меня? Возвращаемся в 1998. Поздравляю чемпионов мира», - написал Мхитарян.
На лице маленького Мхитаряна на фотографии изображен французский флаг.
Французская сборная по футболу впервые стала чемпионом мира в 1998 году.
15 июля в финале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2).
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