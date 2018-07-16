Мхитарян поздравил Францию с победой на ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - Полузащитник лондонского сборной Армении и лондоснкого «Арсенала» Генрих Мхитарян поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира-2018. Он сделал соответствующую запись на своей страниц в Facebook и опубликовал фотографию 20-летней давности, на которой он болеет за Францию.

«Узнали меня? Возвращаемся в 1998. Поздравляю чемпионов мира», - написал Мхитарян.

На лице маленького Мхитаряна на фотографии изображен французский флаг.

Французская сборная по футболу впервые стала чемпионом мира в 1998 году.

15 июля в финале чемпионата мира сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2).