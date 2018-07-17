Футболист сборной Хорватии погасил кредиты жителей родной деревни
17 июля 2018 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни Имоцки.
«Он вырос в небольшой деревне недалеко от города Сплит. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину». А один раз Анте погасил кредиты всем 500 жителям небольшого поселения», — рассказал партнер форварда по молодежной сборной Ловро Шиндик, пишет Lenta.ru со ссылкой на Vijesti.
Сборная Хорватии в финальном матче чемпионата мира 2018 года уступила команде Франции со счетом 2:4. Ребич провел на турнире шесть матчей и забил один мяч — в ворота сборной Аргентины в поединке группового этапа (3:0).
16 июля FourFourTweet сообщил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на ЧМ-2018, и передал их на благотворительность. Общая сумма премиальных форварда на турнире составила 550 тысяч долларов.
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Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
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