Футболист сборной Хорватии погасил кредиты жителей родной деревни

PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни Имоцки.

«Он вырос в небольшой деревне недалеко от города Сплит. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину». А один раз Анте погасил кредиты всем 500 жителям небольшого поселения», — рассказал партнер форварда по молодежной сборной Ловро Шиндик, пишет Lenta.ru со ссылкой на Vijesti.

Сборная Хорватии в финальном матче чемпионата мира 2018 года уступила команде Франции со счетом 2:4. Ребич провел на турнире шесть матчей и забил один мяч — в ворота сборной Аргентины в поединке группового этапа (3:0).

16 июля FourFourTweet сообщил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на ЧМ-2018, и передал их на благотворительность. Общая сумма премиальных форварда на турнире составила 550 тысяч долларов.