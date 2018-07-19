Капитализация Amazon впервые с момента создания компании превысила $900 млрд

PanARMENIAN.Net - Капитализация Amazon впервые с момента создания компании в 1994 г. превысила $900 млрд.

Amazon теперь на втором месте после Apple ($935 млрд) по стоимости на фондовом рынке, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Акции Amazon торгуются на уровне $1858 за бумагу, капитализация компании достигла $902 млрд. С начала 2018 г. акции компании подорожали более чем на 57%.

С того момента, как они начали котироваться на бирже Nasdaq в 1997 г., они подорожали на 123 000%. Инвестор, купивший 1 акцию Amazon за $18 в ходе IPO тогда, сегодня может получить порядка $22 200 на бумагу.