Испания отозвала ордер на арест Пучдемона
20 июля 2018 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Член Верховного суда (ВС) Испании Пабло Льярена решил 19 июля аннулировать направленный ранее в Германию через Европол ордер на арест и экстрадицию Карлеса Пучдемона.
Бывший премьер Каталонии обвиняется в Испании в мятеже, растрате госсредств и других правонарушениях, за которые ему грозит по совокупности до 50 лет тюрьмы.
Вместе с тем, Льярена оставил в силе внутрииспанский ордер, по которому Пучдемон в случае пересечения границы страны должен быть немедленно арестован.
Как отмечается в заявлении ВС, решение Льярены мотивировано тем, что 12 июля суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн признал допустимой экстрадицию Карлеса Пучдемона в Испанию лишь по статье о растрате государственных средств. В то же время суд постановил, что Германия не может экстрадировать политика по обвинению в мятеже, ибо такого состава преступления нет в немецком уголовном кодексе. Каталонец, укрывающийся от испанского правосудия, был задержан по ордеру Испании в Германии 25 марта, пишет Deutsche Welle.
Комментируя решение судьи Льярены, мадридский адвокат Артуро Ромеро Диас отметил, что у того не было иного выхода. «Судить главного организатора мятежа за растрату это все равно, что судить убийцу лишь за то, что он когда-то перешел улицу на красный свет», - отметил адвокат. Он напомнил, что Пучдемон провозгласил осенью 2017 года независимость Каталонии, грубо нарушив при этом конституцию Испании, не допускающую раздел территории страны.
Кроме того, добавил адвокат, судебное преследование главного организатора мятежа лишь по статье о растрате могло бы сорвать судебные процессы над подельниками Пучдемона. Часть из них находится в предварительном заключении в Испании, а часть - на свободе до суда, который может состояться осенью текущего года.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
Глава МИД Армении обсудил с заместителем генсека ООН карабахское урегулирование Мнацаканян представил подходы и приоритеты армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта
WhatsApp ограничит пересылку сообщений сразу в несколько чатов Ограничение коснется всех пользователей мессенджера, но в большей степени жителей Индии
Самолет Beluga XL для негабаритных грузов совершил первый полет Согласно сообщению концерна, продолжительность первого полета самолета составила 4 часа 11 минут
Первый вице-премьер РА: Досрочные парламентские выборы в Армении состоятся до апреля 2019 года 19 июля Мирзоян встретился с сопредседателем Комиссии Палаты представителей по партнерству в области демократии – HDP, республиканским конгрессменом Питером Роскамом