Премьер Армении: У России есть все рычаги для того, чтобы не допустить эскалации в регионе

PanARMENIAN.Net - У России, как у сверхдержавы, есть рычаги, чтобы не допустить войны в регионе. Об этом заявил 20 июля на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я уверен, у думаю, все мы уверены, что Российская Федерация, как сверхдержава, имеет все рычаги, чтобы не допустить эскалации в регионе. Я не могу поверить, что Россия - стратегический партнер и многовековой друг Армении - позволит возобновление войны в регионе. Не могу поверить также, что президент Азербайджана согласится на какую-либо провокацию без наличия геополитических условий»,- заявил Пашинян.

Он также добавил, что если, однако, начнутся военные действия, «мы все должны быть готовы к войне». Премьер-министр вновь подчеркнул, что не верит, что Россия позволит войне начаться.

Премьер заявил ранее, что такой вариант урегулирования карабахского конфликта, который не будет приемлемым для народа, исключен.«В Армении не может быть такого правительства, которое таким образом решит вопрос, даже если захочет»,- заявил премьер, добавив, что тем более подобного быть не может при новых властях.