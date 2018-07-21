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В Тбилиси обеспокоены заявлением Путина о «последствиях» вступления Грузии в НАТО

В Тбилиси обеспокоены заявлением Путина о «последствиях» вступления Грузии в НАТО
21 июля 2018 - 12:44 AMT

PanARMENIAN.Net - В Грузии забеспокоились в связи с заявлениями президента России Владимира Путина о последствиях возможного вступления Грузии и Украины в НАТО.

«Позиция и посылы России серьезны, требуют внимания и с этой точки зрения должны быть организующими как для нас, так и для наших партнеров», - отметил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

По его словам, эти заявления Путина являются оборонительной позицией Российской Федерации на фоне достижений Грузии на саммите НАТО, пишет Грузия-Online.

«В 2007-м началась та риторика, которую Путин выполнил в 2008 году. В 2007-м на Мюнхенском саммите были зафиксированы внешнеполитические приоритеты России, и там ясно было сказано, что у России будет свой интерес в зонах привилегий и Россия будет действовать адекватно. Было ли тогда адекватно заострено внимание? Не было ни в 2007-м, ни в 2008-м, ни в 2009-м или 2010-м. Мы ждали, пока в 2014 году не произошел Крым. Исходя из этого, позиция России не должна оставаться вне внимания.

Позиция и посылы России серьезны, требуют внимания и с этой точки зрения должны быть организующими, как для нас, так и для наших партнеров. Это не подразумевает уступку, это подразумевает большую координацию для общей цели. Не обращать внимания на то,что говорит Путин? Это будет неправильно. Когда я был в США в марте этого года, я фиксировал партнерам именно эту позицию, что в 2007 году не выслушали заявления, сделанные на Мюнхенской конференции. Теперь посмотрите на избирательную кампанию, эта кампания ориентирована на новую холодную войну. Поэтому сегодня Грузии нужен акт поддержки США-Грузия и поэтому я инициировал этот акт», - отметил Маргвелашвили.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики.

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин.

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Apsny.ge: Маргвелашвили: Позиция и посылы России серьезны, и требуют внимания
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